《生死格鬥6》DLC第2彈「海風徐徐的夏日連身裙」登場

記者樓菀玲／台北報導

臺灣光榮特庫摩宣布，激鬥娛樂遊戲『DEAD OR ALIVE 6』(PlayStation 4/Xbox One/Steam)「海風徐徐的夏日連身裙」於本日 2019 年 8 月 20 日(二)正式發布。

本服裝組合為女性角色專用追加 DLC，內容網羅了她們在四季如夏的小島上享受 悠閒時光的連身洋裝。此外，DLC 組合「Season Pass2」也現正好評發布中。「Season Pass2」內包含「樂 園泳裝(26 件)」、「海風徐徐的夏日連身裙(15 件)」等 72 套服裝，以及新追加角色使用權(1 名)、「極致假期 BGM 組合(12 首)」。

官方也表示，購買「Season Pass2」的玩家能以優惠價格獲得預計至 9 月為止發布的付費 DLC 內容之外，還可獲得特典瑪莉·蘿絲「“小”惡魔女僕服裝(帶眼鏡)」和穗香「改變形象☆女學生服裝(帶 眼鏡)」。

另外『DOAXVV』×『DOA6』連動活動也持續舉行中，玩家只要於 PS4 版『DOA6』 購買「Season Pass2」，即可獲得能使用於 DMM GAMES 用 PC 遊戲『DEAD OR ALIVE Xtreme Venus Vacation』的「穗香&瑪莉 SSR 必中抽卡券」和「技能覺醒寶石」下載序號。