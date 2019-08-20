NVIDIA大秀光線追蹤新技術　支援《電馭叛客》《看門狗：自由軍團》

記者樓菀玲／台北報導

光線追蹤革命技術正席捲整個電玩產業，NVIDIA (輝達) 攜手合作夥伴為本週 Gamescom 2019 大會揭開序幕，首度展示多項支援該技術的暢銷遊戲，並針對先前已宣布支援該技術、眾所期待的 3A 遊戲大作搶先釋出即時光線追蹤的特效成果。

其中包含知名大作、眾所期待的續作、全新作品與其他等眾多遊戲將在位於科隆的特定受邀活動中展出。NVIDIA GeForce 行銷長 Matt Wuebbling 表示：「自 NVIDIA 成功將即時光線追縱技術應用至遊戲上的那年起，該技術便在產業間被廣泛採用。基於我們在 Gamescom 2019 活動中所展示的遊戲數量、知名系列大作與突破性的視覺效果，光線追蹤的時代已經到來，且將著實推進遊戲產業的發展。」

全新支援光線追蹤的遊戲包含《垂死之光 2》、《戰慄深隧：上校雙雄》、《Minecraft》、《SYNCED：Off-Planet》等作品，此外，NVIDIA 與遊戲開發商合作夥伴首次亮相多款採用光線追蹤技術的遊戲，包含：《決勝時刻4：現代戰爭》、 《控制》、《吸血鬼之避世－血族2》、《看門狗：自由軍團》、《德軍總部：血氣方剛》等遊戲。

光線追蹤技術為 Gamescom 2019 不容錯過的展示之一，包含榮獲數百個獎項、被 Gamespot 稱之為「十年來最受期待的遊戲之一」的《電馭叛客2077》。《電馭叛客2077》於 Gamescom 娛樂區的 CD PROJEKT RED 攤位展示包含即時光線追蹤技術，每日每隔 30 分鐘將進行一次遊戲展示，與會者可於現場觀看開發團隊直播遊戲。

即時光線追蹤改變了遊戲創作的方式，且大幅增加了遊戲創作者想達到的影像品質。光線追蹤是建立在一個強大的生態體系上，包括業界標準的應用編程介面、一系列知名和非公開的遊戲引擎支援，以及出自各大發行商最受矚目的遊戲大作。