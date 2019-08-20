尊重友善包容理解 ！臺中電競嘉年華 8/20 開放報名　《傳說對決》5v5校園霸王巔峰戰

記者姚南宏／綜合報導

今年臺中最大電競賽事上線啦！2019 臺中電競嘉年華主打「電競時光機」主題，並且橫跨校園、市民與明星三大區塊。主辦單位在「校園霸王巔峰戰」首推《傳說對決 》5v5，報名時間從8月20 日(二) 0:01起至 9月3日 (二) 23:59。想一戰成名，請趕快點選報名網址：http://msg.ettoday.net/rd.php?id=5119



▲臺中電競發展蓬勃，包括地方政府與校園都投注極大的心力。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

2019 臺中電競嘉年華由臺中市政府主辦、《ETtoday新聞雲》執行、弘光科技大學做為賽事主場。活動主打「尊重友善包容理解」！希望跨越 XYZ 不同世代的電玩族群，都能參加臺中電競嘉年華。



▲臺中市長盧秀燕認為電競不只是運動項目，更是經濟產業，目前也全力推動電競經濟。（圖／臺中市政府提供）

「校園霸王巔峰戰」四強9月20日（五）齊聚弘光科技大學毓麟館，屆時一場驚天動地的賽事就要展開，本賽事前三名可獲得豐厚獎金：第一名獎金為新臺幣 5 萬元、第二名獎金為新臺幣 3 萬元與第三名獎金為新臺幣 1 萬元，只要你是16歲以上，為全國高中職以上大專院校在學學生，快點打開報名資訊，並看官網相關規則：http://msg.ettoday.net/rd.php?id=5120。