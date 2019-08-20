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《絕地求生》9月底跨平台遊玩搶先體驗　同步PC版加推第四賽季

《絕地求生》9月底跨平台遊玩搶先體驗　同步PC版加推第四賽季（圖／翻攝自PUBG官方網站）

記者樓菀玲／台北報導

《絕地求生》宣布玩家即將可以在 PlayStation 4 及 Xbox One 之間跨平台遊玩 （Cross network play，CNP），期許透過 「CNP」來擴大玩家群，同時可縮短家機平台配對時間，目標帶給玩家更統一的 PUBG 的環境和遊戲體驗。官方表示，「CNP」預定於 9 月底搶先套用至測試伺服器後，未來將在 10 月初版本更新時預正式伺服器推出。

除了「CNP」之外，PUBG Corporation 也將進一步提升家機平台版本更新頻率，希望藉由縮短更新週期提供各平台更完整一致的遊戲環境，未來PC 版本更新 2 週內，家機平台也將立即跟上，如此一來家機玩家們得以較以往更早體驗新的遊戲內容。官方強調，自8 月 27 日家機平台版本推出PUBG 生存賽季 4 開始，所有平台的遊戲內容將趨於一致。

「從推出遊戲至今受到許多社群支持，為了報答各位，我們將盡最大努力改善更新項目和提供更豐富的內容。」PUBG Corporation 家機平台本部長 Youngsun Nam（Ashley）表示，「期待透過【跨平台遊玩】和【提高更新頻率】提供更加穩定又統一完整的遊戲環境。能夠完成呼應推出遊戲至今家機平台社群中最多反饋的兩大項目我們感到非常開心。」

另外，即將在 8 月 27 日推出的家機平台 PUBG 「生存賽季 4」的重點在於 Erangel 視覺翻新，身為象徵著 PUBG 以及第一張地圖的 Erangel ，在本次更新中可體驗到全新視覺性蛻變；可體驗全新的建築物格局、更真實的背景/地形、圍繞島的歷史線索以及區域性變化…等等的更新項目，等待大家重新去體驗與冒險。

家機平台版本中也將在賽季中推出「生存通行證 4 ：浩劫過後」，賽季期間透過生存通行證可體驗獲取更多豐富優惠的特殊任務和獎勵，全新遊玩要素「合作任務」則是可以與其他生存者們合力共同達成目標且獲得特殊獎勵的系統。

關鍵字：PUBG絕地求生

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