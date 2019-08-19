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兩天破萬球迷參與！《爐石戰記》Lamigo桃猿隊主題日落幕

兩天破萬球迷參與！《爐石戰記》Lamigo桃猿隊主題日落幕（圖／暴雪提供）

記者樓菀玲／台北報導

週末期間，《爐石戰記》、中華職棒Lamigo桃猿隊和旗下專屬啦啦隊LamiGirls跨界合作舉辦之主題日活動 - 「辣蜜趴之爐石尋寶記」圓滿落幕，兩天活動共計超過2萬人次入場觀賽並參與活動。另外，賽事前夕，暴雪娛樂總裁J. Allen Brack特別換上合作紀念球衣為本次跨界合作錄製短片，邀請球迷玩家親臨現場參與活動，並預祝Lamigo桃猿隊再次奪下季度冠軍。

週六下午辣蜜趴見面會中，本次於活動前導宣傳影片中化身探險者的LamiGirls成員：苡萱、籃籃、孟潔、YURI、若潼、菲菲與球迷進行《爐石戰記》主題益智問答，現場歡樂笑聲不斷，為後續賽事炒熱氣氛。見面會尾聲，六位Lamigirls更展現投球實力，現場丟出含有個人簽名的《爐石戰記》X Lamigo桃猿隊限量合作紀念球，吸引廣大球迷聚集舞台同歡。

兩天破萬球迷參與！《爐石戰記》Lamigo桃猿隊主題日落幕（圖／暴雪提供）

週日賽事前夕，Lamigo桃猿隊球員王溢正、陳禹勳和《爐石戰記》遊戲內英雄角色舉行快閃見面會，與球迷進行互動問答，並贈送限量簽名的合作紀念球。快閃活動吸引熱情球迷踴躍參與，並為本次快閃活動留下珍貴合影。

兩天破萬球迷參與！《爐石戰記》Lamigo桃猿隊主題日落幕（圖／暴雪提供）

兩天破萬球迷參與！《爐石戰記》Lamigo桃猿隊主題日落幕（圖／暴雪提供）

除豐富週邊活動外，《爐石戰記》攜手Lamigo桃猿隊在兩天開賽儀式中，為球迷玩家準備耳目一新的開球橋段。週六賽事由廣受玩家喜愛的英雄角色「珍娜」與「瓦麗拉」絢麗投出好球，為賽事揭開序幕；週日賽事則由桃園航空城隊球員賴威誠裝扮為遊戲中廣為玩家熟知的角色「大法師安東尼達斯」登板開球，並飆出近130 km球速，成功挑戰coser史上最速開球！如欲重溫兩天開球儀式，可前往中華職棒CPBL官方YouTub頻道。

兩天破萬球迷參與！《爐石戰記》Lamigo桃猿隊主題日落幕（圖／暴雪提供）

本次活動圓滿落幕，感謝所有球迷玩家熱情參與活動，並在炎炎夏日親臨球場以行動支持Lamigo桃猿隊賽事和本次「辣蜜趴之爐石尋寶記」主題日活動。中華職棒本季賽事仍如火如荼進行中，邀請所有球迷和玩家持續鎖定賽事，為Lamigo桃猿隊加油。

兩天破萬球迷參與！《爐石戰記》Lamigo桃猿隊主題日落幕（圖／暴雪提供）

關鍵字：爐石戰記暴雪

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