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首屆苗栗縣長盃電競賽登場　報名3天爆滿！200位學子爭奪冠軍

▲首屆苗栗縣長盃電競賽17日隆重登場，不到3天報名額滿，吸引不少學生參加。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲首屆苗栗縣長盃電競賽17日隆重登場，吸引不少學生組隊參加，活動開放報名，不到3天立刻爆滿。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

第一屆苗栗縣縣長盃兒少權益宣導電競比賽，17日在頭份市尚順育樂世界廣場登場，共有32隊將近200位青少年學子同場競技。此次活動開放報名不到3天就額滿，縣長徐耀昌也允諾，未來將持續辦理更多符合青少年需求的活動，讓青少年朋友有個快樂暑假回憶。

苗栗縣政府表示，為避免青少年暑假期間沉迷3Ｃ、流連不良場所，培養正當的休閒活動，社會處委託苗栗縣頭份社會志工服務協會，結合縣府公益彩券盈餘經費，辦理首屆苗栗縣縣長盃兒少權益宣導電競比賽，雖然是第1年舉辦，青少年朋友反應熱烈。

▲▼200名學生同場競技、戰況激烈，為了爭奪冠軍寶座。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼200名學生同場競技、戰況激烈，為了爭奪冠軍寶座。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼200名學生同場競技、戰況激烈，為了爭奪冠軍寶座。（圖／記者黃孟珍翻攝）

縣長徐耀昌表示，縣府每年暑假均會規畫辦理專屬青少年活動，除3對3鬥牛賽、兒少培力營之外，2019年首度舉辦電競賽，報名不到3天就額滿，可見同學們對電競遊戲的喜愛，往後將依青少年的興趣為考量，辦理更多活動，希望藉由類似活動，培養青少年從事正當休閒活動，度過充實愉快的暑假。

此次比賽共計有32隊同場競技爭取最高榮譽，比賽採單淘汰制，參賽選手皆為12歲至18歲兒少，縣內許多國、高中同學組隊參加。第1名將獲禮券10000元及獎座乙座，取1隊；第2名禮券 6000元及獎座乙座，取1隊。第3名禮券 3000元及獎座乙座，取2隊。
 

關鍵字：苗栗縣長盃電競賽200位學生

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