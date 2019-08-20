空襲警報！ 8/24(六)《PUBG MOBILE：絕地求生M》空投箱掉落台中新光廣場

▲《PUBG MOBILE：絕地求生M》空投車巡迴開跑啦！（圖／記者林敬旻攝，下同）

遊戲中心／綜合報導

正版吃雞手遊《PUBG MOBILE：絕地求生M》於8月展開一連串精采的「正面對決」活動，邀請玩家一起來同樂，還有一台空投箱塗裝的造型車在全台巡迴開跑，展開許多精彩活動，喜愛《PUBG MOBILE：絕地球M》的玩家千萬不要錯過。

台中場活動預計將在8/24（六）在台中新光廣場旁展開，現場將設有最新推出的海盜背景1：1實境打卡牆，讓所有玩家可以組隊揪伴一起拍出如臨實境的畫面，活動現場也特別準備許多真實版珍貴道具，像是三級頭盔、吉利服、各式經典槍械裝備等等，讓所有玩家玩得過癮，除此之外，預計在當天晚上6點會召集現場百位玩家進行一場【百人吃雞戰】，獲勝的玩家將能得到限量珍貴虛寶。

《PUBG MOBILE：絕地求生M》空投車巡迴活動首站從台北信義區開始，8/16 ~8/29期間展開全台巡迴，其中首場活動於8/17在台北信義區A8揭開序幕，現場除了可以目睹空投車外，還能親自上去與遊戲場景拍照，現場也準備《PUBG MOBILE：絕地求生M》限量合作的冰涼加分水贈送給玩家消暑，不僅如此，活動現場還號召百位玩家一起開戰吃雞，一同正面對決，感受熱血一刻。

《PUBG MOBILE：絕地求生M》熱血4v4全新模式也正在火熱開射中！新的團隊競技玩法以及全新的地圖，每局只要6分鐘，不論上班途中還是中午吃飯時間，或是晚上睡覺前，隨時隨地都能暢快吃雞。空降、收集與玩家同場競技，趕快來一場快節奏4v4團隊死鬥戰吧！全新環球尋寶，提供百萬旅行基金，邀請你一同參加PMCO秋季賽現場參觀，還在等甚麼！快下載遊戲啟動你的吃雞旅程吧。

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真槍實彈，拳拳到肉的真實感，猶如 4v4 團隊死鬥的刺激對決感，也特別找來 Vivi 及 諾曼 參與演出，在真實版的 PUBG MOBILE 世界中，不畏懼不逃避，舉起搶向對手逼近，正是 4v4 死鬥模式吸引人的地方，【直接正面對決！開槍！倒下！起身再戰！】，率先奪得40殺的隊伍，就能獲得勝利。

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