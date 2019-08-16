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《爐石戰記》首爾大師巡迴賽8/16開打　齊奪50萬美元獎金

《爐石戰記》首爾大師巡迴賽8/16開打　齊奪50萬美元獎金（圖／暴雪提供）

記者樓菀玲／台北報導

《爐石戰記》首爾大師巡迴賽將於本周五（8/16）至週日（8/18）開打，共計超過380位選手獲取參賽資格，其中包含tom60229、SamuelTsao、Shaxy、Roger、BloodTrail等知名選手。三天賽程中，全球《爐石戰記》好手將齊聚首爾，爭奪50萬美元賽事獎金與冠軍頭銜。

本次大師巡迴賽首兩日採瑞士制，首日舉行七輪積分循環賽，獲得四勝以上之選手將晉級至第二日賽程。第二日將進行五輪循環賽，決定晉級季後賽的八強選手，並進行八強首輪賽事。賽事第三日，前八強選手將捉對廝殺，決定最後勝出的總冠軍。本次賽事採專精制且為三戰兩勝；最終總冠軍賽則為五戰三勝。

8月16日（五）至8月18日（日）指定賽事期間，玩家只要將Battle.net帳號連結至Twitch帳號，並透過《爐石戰記》官方Twitch頻道收看《爐石戰記》首爾大師巡迴賽，累積收看滿三個小時，即可獲得一包《奧丹姆守護者》卡包；累積收看滿六個小時，可再獲得一包！此外，賽事將於每個小時隨機送出 1,500 包《爐石戰記》經典卡包給在線上一同觀賽的玩家。

《爐石戰記》首爾大師巡迴賽8/16開打　齊奪50萬美元獎金（圖／暴雪提供）

《爐石戰記》首爾大師巡迴賽 賽程表

8月16日（五） 上午9時開賽 瑞士制 Day 1
8月17日（六） 上午9時開賽 瑞士制 Day 2
8月18日（日） 上午10時開賽 八強暨總冠軍賽

關鍵字：爐石戰記暴雪

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