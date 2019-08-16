《英雄聯盟》LMS夏季決賽8/31決戰高雄　購票入場即送造型

記者樓菀玲／台北報導

台港澳電競盛事《英雄聯盟》2019 LMS 夏季總決賽將於 8 月 31 日在高雄展覽館舉行，活動門票於 8／16（五）晚上 18：00在全家售票系統正式販售，凡購買夏季季後賽總決賽門票入場的玩家即可隨機獲得「戰鬥魔王犽宿」造型或「二次元女魔姬亞娜」造型一組。

由於 10 月份即將在歐洲舉行的2019《英雄聯盟》世界大賽，LMS 賽區獲得 3 席參賽資格， 2019 LMS 夏季總冠軍將代表第一種子出戰，而第二種子為 2019 LMS 春夏季加總積分最高隊伍，第三種子則將透過區域選拔賽選出。面對季後賽如此重要的賽事，所有選手必會傾全力為夢想征戰，邀請玩家親臨現場一同感受電競熱情及明星選手風采到場支持。

季後賽前兩天的賽事將於 8/23（五）、8/25（日）在三創生活園區六樓《LogitechG X Garena 電競館》進行。首日開賽前將進行 2019 LMS 夏季賽最佳五路選手、最佳教練團、最佳新人、最佳進步選手、最有價值選手等獎項的榮耀時刻頒獎典禮。而本次季後賽賽制與以往相同採取冒泡賽賽制，由 2019 LMS 夏季季賽前四名的隊伍參與，首戰將由季賽戰績排名第 4 名的 MAD 戰隊對上第 3 名的 HKA 戰隊。

從 Bo5 系列賽當中成功奪勝的隊伍，將與季賽第 2 名的 AHQ 戰隊進行第二輪的系列賽事，成功晉級的隊伍，將對上本季來勢洶洶、季賽未嘗一敗的JT戰隊，進而選出 LMS夏季聯賽總冠軍隊，除了可以獲得 150 萬元新台幣的冠軍獎金之外，更將以第一種子之姿代表 LMS 賽區出戰 2019 年《英雄聯盟》世界大賽，與世界各地的勁旅一決高下。

《英雄聯盟》2019 LMS 夏季總決賽售票資訊

比賽地點：高雄展覽館

比賽時間：8/31（六）下午3:30 開始

售票票價：250元

購票連結：全家售票系統