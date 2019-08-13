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【廣編】超過16萬領主加入！《幻獸契約 Cryptract》開啟公測　同步釋出競技場模式

▲▼幻獸契約。（圖／業者提供）

▲《幻獸契約 Cryptract》繁中版即日起開始公測，釋出競技場模式，連續14天發放登入簽到獎勵。

圖、文／Boltrend Games提供

RPG戰鬥手遊《幻獸契約 Cryptract》繁中版即日起開始公測。官方指出，上週有超過16萬名領主熱烈參與封測，官方推出公測開服慶典和粉專應援活動，同時釋出豪華聲優團隊的配音詳情、競技場模式。

《幻獸契約 Cryptract》除了提供動人的劇情與多樣的幻獸副本挑戰，也為追求卓越的菁英領主們開放競技場模式。官方指出，《幻獸契約Cryptract》擁有 2,000 名以上角色及耳熟能詳的人氣聲優，如中田讓治、釘宮理惠、水瀨祈、等。繁中版將原汁原味地保留原廠日文配音。

在完成新手教學後，領主能再得到一名五星角色，開放的「極樂樂園的眾神」系列卡池，提供領主一次試抽機會，也將第一次十連抽所需的鑽石進行 9 折優惠，領主們可以輕鬆組成第一支屬於自己的夢幻隊伍！

官方自8/13起連續14天發放登入簽到獎勵，詳細發放的道具列表，可至幻獸契約官方粉專確認。《幻獸契約 Cryptract》Facebook 粉專按讚應援活動隨公測正式開啟，只要官方粉專按讚數到達指定人數，遊戲內就會發放七彩水晶、神帝晶、鑽石等超級大獎！

遊戲官方粉專：https://www.facebook.com/CryptractTW/

關鍵字：幻獸契約電玩手遊

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