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全台唯一「大型抓寶會」來了！超稀有+從未曝光寶可夢一把抓　網暴動：期待

▲手機遊戲，Pokémon GO，PMGO，精靈寶可夢，寶可夢，抓寶。（圖／記者樓菀玲攝）

▲活動期間會有台灣從沒出現過的寶可夢。（示意圖／記者樓菀玲攝）

記者黃可昀／綜合報導

經典手遊「寶可夢」至今仍有許多死忠玩家，新北市政府計畫今年10月3日至6日在新北大都會公園舉辦一場「戶外大型抓寶」，屆時將釋出限定版的稀有寶可夢，與過去從未在台灣曝光過的角色，此外，還會在新北市60個地點增設「密集抓寶區」，讓所有玩家都能盡情朝聖。

▲大量寶可夢玩家湧入台南市區台南公園等30個驚喜景點，到處都是抓寶玩家，低頭全力收伏寶可夢。（圖／記者林悅攝，下同）

▲去年底寶可夢在台南颳起旋風。（圖／記者林悅攝，下同）

據《聯合報》報導，新北市府今年2月就提出活動申請，並和寶可夢的美日團隊進行過多次視訊會議，最後選在地理位置最合適的新北大都會公園舉辦，因為雙北加上基隆、宜蘭、桃園，以及新北周邊縣市，人口大約有900萬人，民眾只要搭乘捷運中和新蘆線或機場捷運線到三重站就能進入公園，活動期間每天早上10點到下午5點都會開放抓寶。

新北觀旅局長張其強表示，「目前確實在積極洽談中」，但沒有透露活動細節，對於討論內容保密到家，就是為了給玩家們最大驚喜。

消息曝光後，引起不少PTT網友們暴動，紛紛表示「終於來了！！期待已久」、「現場那色違率真的很爽，賣門票也支持」、「大都會公園也夠大，這樣真的滿期待的」、「全新北都有，太high了」。

關鍵字：寶可夢手遊新北大都會公園

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