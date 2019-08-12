《死亡擱淺》實體版預購開跑　珍藏版內容公開

記者樓菀玲／台北報導

Sony Interactive Entertainment Taiwan Limited（SIET）於 8 月 12 日宣布 2019 年 11 月 8 日發售之 PlayStation 4 遊戲軟體《DEATH STRANDINGTM》藍光光碟版即日起開放預購，藍光光碟普通版建議零售價為 NT$ 1,790，藍光光碟特別版建議零售價為 NT$ 2,090，藍光光碟珍藏版建議零售價為 NT$ 5,990。

官方表示，成功預訂將可獲得《DEATH STRANDINGTM》限量證件套乙個，數位下載版也可於 PlayStation 預購，普通下載版建議零售價為 NT$ 1,790，豪華下載版建議零售價為 NT$ 2,390。

《死亡之絆》於先前釋出多支預告，但小島秀夫可說吊足玩家胃口，沒有一支預告真的讓人看出來這款遊戲究竟是什麼樣的故事，又究竟要怎麼玩。最終神秘預告於今日正式現身，也僅有短暫的遊戲戰鬥、以及使用道具的介面，以及除了主角方還有恐怖份子以及所謂「BT」的超自然勢力。在播出 9 分鐘的預告後，遊戲正式公開遊戲將於 11 月 8 日發售，台灣也將同步發售繁體中文版，並於即日起開放預購。