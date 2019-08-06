《吸血鬼騎士 Memories》漫畫家樋野茉理來台　粉絲激動現場飆淚

記者樓菀玲／台北報導

自2011樋野茉理老師來台首簽會後經過8年，在長鴻出版社力邀下再度到訪漫畫博覽會。樋野茉理老師在簽名會開場用練習了許久的中文與大家打招呼，更特別為台灣讀者繪製了限定感謝卡。簽名過程中有粉絲在與老師見面後喜極而泣，而樋野老師也與每位粉絲熱情閒談，為簽名會畫下圓滿句點。



樋野茉理談及當初創作《吸血鬼騎士》番外篇故事的契機，一方面是因為特別篇的反應特別好，另一方面是我對登場人物們有著特殊的情感，最後獲得了畫下去的許可與舞台。

至於為何會想到以優姬的女兒－愛的視角來向樞述說這千年間的故事，樋野茉理表示，愛在聽聞父母親的錯誤、遺憾與痛苦當中成長，覺得她從那樣的父母當中學到了東西，應該具備、或者希望她具備沉著且客觀的眼光來看待這些事情。

在《吸血鬼騎士 Memories》中，收錄了各角色們在樞沉睡千年間的故事，媒體詢問樋野茉理當初是以怎樣的心情畫下這些角色的故事，樋野茉理表示，總是抱持著「沒沒無聞的角色也有隱藏的內心戲」在描繪這個作品，更遑論那些有名有姓的配角。心情上不想忽視這些角色，而又有幸能獲得發揮的舞台，於是帶著幸福的喜悅寫下劇本。

至於媒體詢問樋野茉理，作為作者是否會想知道千年後的世界是什麼樣子，對此樋野茉理回應「不想」，所以樞醒來後的世界，我都適可而止的描述。談及優姬的兩個孩子 – 愛和戀，樋野茉理最喜歡哪一個，樋野茉理表示，畫愛的時候喜歡愛，畫戀的當下則喜歡戀，更強調之所以會有這樣的回答，「不是我要蒙混過去」，表示以上回應都是真的。

在《吸血鬼騎士 Memories》中，這些篩選出來再次補充的故事是否對樋野茉理有特別的意義，樋野茉理表示裡頭有絕對少不了的插曲、也有以時間軸來看相當符合時間點而插入的情況、也有某角色非常適合擔任某插曲的主樑而被拔擢出線的情況，在思考許多面向之後激盪出來的插曲也不少。

談及再次以舉辦海外簽名會的機會來到台灣的心情為何，對此樋野茉理表示過去在2011年來台灣時覺得非常好玩，一直有打算要再來台灣旅行，「就在諸多原因下無法成行的時候，我有幸再次來台參加簽名會，真的是既開心又興奮，感謝長鴻的再次邀請。」樋野茉理說道。

樋野茉理表示：「讀者們撥了人生寶貴的一部分時間，一路持續的閱讀我全19集的作品到現在，真的非常感謝。知道台灣的讀者們也一直關注著後續Memories的故事，更是開心不已。這是一部幸虧有人願意看而持續下去的作品。我也會努力讓大家覺得『還好有看這部作品』。」

最後媒體詢問樋野茉理，有沒有想過創作以『吸血鬼騎士』中其他角色為主角的故事，對此樋野茉理給予正面回應，更表示曾經和前前任編輯曾聊過這件事。