ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《跑跑卡丁車》台灣代表隊出爐　4選手將赴韓爭世界冠軍

《跑跑卡丁車》台灣代表隊出爐　4選手將赴韓爭世界冠軍（圖／遊戲橘子提供）

記者樓菀玲／台北報導

遊戲橘子今年首度舉辦的《跑跑卡丁車》世界爭霸賽，自六月報名消息曝光後，短期間內即達到上千名玩家踴躍報名。經過無數場海選後，遊戲橘子於昨（4）日在世貿漫畫博覽會現場舉行2019《跑跑卡丁車》世界爭霸賽國家代表最終戰！來自各方實力強勁的代表隊在經過一連串精采絕倫的賽事後，最終由「爆哥」、「睏平」、「爆蛋」、「蛇丸」四位拿下冠軍，接下來將代表台灣赴韓國爭奪世界冠軍王座。

頒獎典禮上，由遊戲橘子代表，營運一部副理暨跑跑卡丁車產品負責人周仕韜頒獎。此外，更精心準備以台灣黑熊作為識別設計的「國家代表隊隊服」，並且現場公布國家代表隊隊名為「FORMOSA BEAST」，期許四位選手能以強勁兇猛的台灣黑熊之姿，赴韓順利拿下世界冠軍。

《跑跑卡丁車》台灣代表隊出爐　4選手將赴韓爭世界冠軍（圖／遊戲橘子提供）

昨（4）日於世貿漫畫博覽會展開的比賽現場，不僅有《跑跑卡丁車》可愛睏寶人偶打頭陣歡迎大家熱場觀賽，賽事中場更舉辦明星趣味賽，現場直接送出不少超優獎項，令觀眾及粉絲們驚喜不已。值得一提的是，除了實體比賽現場人氣滿滿，同時間《跑跑卡丁車》YouTube官方頻道直播的即時戰況，更一度達到近兩萬人同時在線觀看。

昨天從正中午12點開啟一連串精采比賽，每位選手實力都不容小覷，現場觀眾更是看得目不轉睛。團體組甚是刺激，「Team Ace」與「氣氣氣氣氣」兩隊在1:1平手情勢中，雙方最後王牌單挑賽，「爆哥」落敗、「蛇丸」逆轉帶領隊伍「氣氣氣氣氣氣氣」奪下團體組冠軍，亞軍與季軍分別為「Team Ace」與「Uaena」。

《跑跑卡丁車》台灣代表隊出爐　4選手將赴韓爭世界冠軍（圖／遊戲橘子提供）

而個人組的第一名為「爆哥」、第二名為「製粽」、第三名是「爆蛋」。此外，進入國家代表最終戰，戰況更是激烈，「爆哥」首先以最強態勢領先，以第1名晉級獲得國家代表殊榮，而「睏平」跟「爆蛋」則分別拿下第2跟第3。綜觀整場比賽，黑馬非「蛇丸」莫屬，可說是比賽中最大亮點。國家代表決賽冠軍最後由「爆哥」、「睏平」、「爆蛋」及「蛇丸」四位，憑藉著堅強實力與高超技巧拿下勝利，最終贏得國家代表資格，將於本月底前往韓國爭奪世界冠軍寶座。

今年世界賽總獎金約2千萬韓元(約新台幣52萬)，賽制採團體賽與個人賽，在昨天實體決賽中，選出的4名國家代表，除了獲得豐厚賽事獎金，代表台灣前往韓國爭奪世界冠軍，接下來將安排這4名選手，享有遊戲橘子全程支付的「韓國榮耀之旅」，前往韓國爭奪世界冠軍王座之前，在國內接受國家代表隊的完整集訓、專心備賽，全力為台灣爭光，在世界舞台發光發熱。

《跑跑卡丁車》台灣代表隊出爐　4選手將赴韓爭世界冠軍（圖／遊戲橘子提供）

官方表示，即日起官方同步推出遊戲內贈獎活動。即日起至8月24日23:59止，下載beanfun!並且綁定帳號，點選馬上集氣！應援人數達1萬，贈送參與者「台灣國旗手杖(30日)；應援人數達2萬，再贈送參與者「建仔棒球裝(30日)」；應援人數若達3萬，再贈送參與者「黃金齒輪X1」；應援人數達4萬，再贈送參與者「TAIWAN X永久」。應援越多即送越多獎勵，集氣為選手加油，再抽YAMAHA山葉機車「新勁戰125」。

關鍵字：遊戲橘子跑跑卡丁車

推薦閱讀

《跑跑卡丁車》台灣代表隊出爐　4選手將赴韓爭世界冠軍

交機時間確定！　華碩ROG Phone II爆單熱銷

HAHA吉首場簽名會漫博登場　粉絲淚眼告白：希望成為你的力量

《FreeFire》世界盃選拔賽8/10華山開打　前6名隊伍將前進馬來西亞

電競正夯　銀行推四大遊戲通路刷卡享6%回饋搶市

《寫輕小說都有病》作者甜咖啡登漫博　讀者敲碗求完美結局

睽違七年再訪台　《青春豬頭少年系列》作者鴨志田一漫博現身

Netflix攜手台灣團隊打造原創動畫　《伊甸》2020年全球問世

新光證券宣布與《傳說對決》戰隊TXO結盟　量身打造形象廣告

殺很大！PS4限時10天特價8/9開跑　1TB版本「狂降3000元」萬元有找

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

HAHA吉首場簽名會漫博登場

《FreeFire》選拔賽8/10華山開打

老爹「5分身打副本」內行1招更神

《寶可夢GO》道館守門員剋星整理

《卡丁車》世界賽台灣代表出爐！

殺很大！PS4限時10天特價8/9開跑

14種《模擬市民》的超黑暗玩法

三款唱歌APP在家也能盡情飆歌！

Nintendo Switch 8.0版系統更新

Swtich再推「電池加強版」機型

最新新聞

《卡丁車》世界賽台灣代表出爐！

交機時間確定！　華碩ROG Phone II爆單熱銷

HAHA吉首場簽名會漫博登場

《FreeFire》選拔賽8/10華山開打

電競正夯　銀行推四大遊戲通路刷卡享6%回饋搶市

《寫輕小說都有病》甜咖啡登漫博

《青春豬頭》作者鴨志田一訪台

Netflix攜手台灣團隊打造原創動畫

新光證券與傳說對決戰隊TXO結盟

殺很大！PS4限時10天特價8/9開跑

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366