《跑跑卡丁車》台灣代表隊出爐　4選手將赴韓爭世界冠軍

記者樓菀玲／台北報導

遊戲橘子今年首度舉辦的《跑跑卡丁車》世界爭霸賽，自六月報名消息曝光後，短期間內即達到上千名玩家踴躍報名。經過無數場海選後，遊戲橘子於昨（4）日在世貿漫畫博覽會現場舉行2019《跑跑卡丁車》世界爭霸賽國家代表最終戰！來自各方實力強勁的代表隊在經過一連串精采絕倫的賽事後，最終由「爆哥」、「睏平」、「爆蛋」、「蛇丸」四位拿下冠軍，接下來將代表台灣赴韓國爭奪世界冠軍王座。

頒獎典禮上，由遊戲橘子代表，營運一部副理暨跑跑卡丁車產品負責人周仕韜頒獎。此外，更精心準備以台灣黑熊作為識別設計的「國家代表隊隊服」，並且現場公布國家代表隊隊名為「FORMOSA BEAST」，期許四位選手能以強勁兇猛的台灣黑熊之姿，赴韓順利拿下世界冠軍。

昨（4）日於世貿漫畫博覽會展開的比賽現場，不僅有《跑跑卡丁車》可愛睏寶人偶打頭陣歡迎大家熱場觀賽，賽事中場更舉辦明星趣味賽，現場直接送出不少超優獎項，令觀眾及粉絲們驚喜不已。值得一提的是，除了實體比賽現場人氣滿滿，同時間《跑跑卡丁車》YouTube官方頻道直播的即時戰況，更一度達到近兩萬人同時在線觀看。

昨天從正中午12點開啟一連串精采比賽，每位選手實力都不容小覷，現場觀眾更是看得目不轉睛。團體組甚是刺激，「Team Ace」與「氣氣氣氣氣」兩隊在1:1平手情勢中，雙方最後王牌單挑賽，「爆哥」落敗、「蛇丸」逆轉帶領隊伍「氣氣氣氣氣氣氣」奪下團體組冠軍，亞軍與季軍分別為「Team Ace」與「Uaena」。

而個人組的第一名為「爆哥」、第二名為「製粽」、第三名是「爆蛋」。此外，進入國家代表最終戰，戰況更是激烈，「爆哥」首先以最強態勢領先，以第1名晉級獲得國家代表殊榮，而「睏平」跟「爆蛋」則分別拿下第2跟第3。綜觀整場比賽，黑馬非「蛇丸」莫屬，可說是比賽中最大亮點。國家代表決賽冠軍最後由「爆哥」、「睏平」、「爆蛋」及「蛇丸」四位，憑藉著堅強實力與高超技巧拿下勝利，最終贏得國家代表資格，將於本月底前往韓國爭奪世界冠軍寶座。

今年世界賽總獎金約2千萬韓元(約新台幣52萬)，賽制採團體賽與個人賽，在昨天實體決賽中，選出的4名國家代表，除了獲得豐厚賽事獎金，代表台灣前往韓國爭奪世界冠軍，接下來將安排這4名選手，享有遊戲橘子全程支付的「韓國榮耀之旅」，前往韓國爭奪世界冠軍王座之前，在國內接受國家代表隊的完整集訓、專心備賽，全力為台灣爭光，在世界舞台發光發熱。

官方表示，即日起官方同步推出遊戲內贈獎活動。即日起至8月24日23:59止，下載beanfun!並且綁定帳號，點選馬上集氣！應援人數達1萬，贈送參與者「台灣國旗手杖(30日)；應援人數達2萬，再贈送參與者「建仔棒球裝(30日)」；應援人數若達3萬，再贈送參與者「黃金齒輪X1」；應援人數達4萬，再贈送參與者「TAIWAN X永久」。應援越多即送越多獎勵，集氣為選手加油，再抽YAMAHA山葉機車「新勁戰125」。