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HAHA吉首場簽名會漫博登場　粉絲淚眼告白：希望成為你的力量

HAHA吉首場簽名會漫博登場　粉絲淚眼告白：希望成為你的力量（圖／尖端出版提供）

記者樓菀玲／台北報導

尖端出版推出國人少女漫畫家HAHA吉人生首場專屬簽名會，甜美可愛的畫風讓簽名組一開賣就大熱銷，今日現場也擠滿死忠粉絲前來支持。如作品般清秀的HAHA吉，本人也散發溫暖可人的氛圍，雖然臨時身體微恙無法與讀者進行更多互動，但仍將心意投注在簽名上，一筆一劃仔細回應讀者支持。

讀者告白表示「自己從HAHA吉老師的作品裡獲得了能量，今天換自己來成為老師的能量！」讓HAHA吉感動不已。也有讀者感性分享「我自己的家庭狀況跟希達一樣，所以在看的時候很有感觸。」帶入感十足、讓人想與角色一同努力，正是HAHA吉作品強大的魅力。

HAHA吉首場簽名會漫博登場　粉絲淚眼告白：希望成為你的力量（圖／尖端出版提供）

《我的幸運☆因你而起》是HAHA吉從2016年開始在《夢夢月刊》連載的漫畫故事，不同於其他少女漫畫作品，作中囊括親情、愛情、友誼等情感互動，從希達與又源相遇、望理與小麥的相識、到希達與望理的成長故事等等，溫馨感人的劇情加上HAHA吉溫暖的畫風，引起眾多共鳴討論。

HAHA吉首場簽名會漫博登場　粉絲淚眼告白：希望成為你的力量（圖／尖端出版提供）

該作連續三年推出單行本，《我的幸運☆因你而起~星之洞~》最新刊持續又源與希達的感情線，眼看兩人即將正式地確認關係，又因希達的自我束縛，再度掉進內心的黑洞，加上希達媽媽的病倒加深其自責心理，讓兩人關係一度緊張，究竟希達能否釐清對又源的感情，攜手迎向幸福呢？最新一集《我的幸運☆因你而起~星之洞~》八月六日起全台發售，同步推出內含全彩小畫冊與精美明信片的豪華特裝。

HAHA吉首場簽名會漫博登場　粉絲淚眼告白：希望成為你的力量（圖／尖端出版提供）

國人漫畫家HAHA吉為尖端原創新人獎出身，擔任過月刊插圖的她畫面裡充滿設計感，散發出有別其他漫畫家的文青浪漫魅力。最新作品《我的幸運☆因你而起》故事節奏溫馨、畫風色調溫暖，精緻設計感十足的角色深受讀者喜愛，現正於台灣銷售第一的《夢夢》少女漫畫電子期刊連載中。目前已出版著作《HOTXHOT氣象觀察日誌》、《我的幸運☆因你而起~追星男孩~》、《我的幸運☆因你而起~水中的星星~》、《我的幸運，因你而起~星的碎片~》、《我的幸運☆因你而起~星之洞~》。

關鍵字：尖端漫博HANA吉

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