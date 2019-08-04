《FreeFire》世界盃選拔賽8/10華山開打　前6名隊伍將前進馬來西亞

記者樓菀玲／台北報導

Garena 旗下吃雞手機遊戲《Free Fire - 我要活下去》，其世界盃台灣選拔賽在歷經激烈的對戰後，最終有 24 支戰隊殺出重圍挺進準決賽，並且在 8/10 會師台北華山文創西一館，表現優異的戰隊將代表台灣參加 9/15 在馬來西亞所舉辦的亞洲資格賽，脫穎而出的最強戰隊即可獲得世界賽門票，前進巴西與來自南美、中東、歐洲、北美等地區，而這 12 支隊伍將共同爭奪總金額高達 1200 萬的賽事獎金。

《Free Fire - 我要活下去》世界盃台灣選拔賽將於 8/10 在華山文創西一館進行為期整天的賽程，賽事將使用全新 Samsung Galaxy S10 Plus 作為賽事專用手機並搭配專業電競耳機 Logitech G Astro A40 進行比賽。準決賽採三回合積分制，A 組將於中午 12:00 率先進行，B 組則於下午 14:00 接力續戰，計分結果也將隨著賽程進行更新，觀眾及選手們可以即時確認晉級狀況。

準決賽結束後，A、B 組各取 6 支隊伍共計 12 支隊伍晉級決賽。決賽採五回合積分制，下午 17:00 準時開打。除了前三名及擊殺獎的隊伍可以獲得高額獎金外，前六名的隊伍也將代表台灣前往馬來西亞參與亞洲資格賽。此外羅技也將在這場決賽中發表最新 Astro A40 二代機型及 A50 頂級無線跨平台電競耳機。