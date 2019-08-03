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六都電競爭霸戰桃園市決賽　已成台灣電競賽事招牌

▲六都電競爭霸戰桃園市決賽

▲市議員彭俊豪（左一）擔任桃園市電子競技發展委員會副主委，肯定市府支持電競產業。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2019六都電競爭霸戰桃園市決賽」、3日於市府青年局多功能展演廳舉行。市長鄭文燦指出，今（2019）年是六都電競爭霸戰第三屆舉辦，已成為台灣電競賽事的招牌活動，市府將持續支持電競產業，讓電子競技這股潮流，在桃園發展優良的文化。▲六都電競爭霸戰桃園市決賽

▲六都電競爭霸戰桃園市決賽、於市府青年局舉行。（圖／市府提供）

鄭文燦說，「2019 六都電競爭霸戰」由中華電信公司冠名贊助，去（2018）年賽事期間的直播平台最高創造392萬人次總瀏覽量，同時在線觀看人數也達到10萬5,475人，已成為台灣電競賽事的招牌活動。▲六都電競爭霸戰桃園市決賽

此次參賽錄取隊伍總計32隊，在桃園參賽隊伍中，每隊也須有半數以上隊員設籍桃園，3日進入決賽的隊伍分別是「陳駿迪喊在」隊及「只會往前」隊，期勉選手都能展現平時訓練成果，爭取佳績。▲六都電競爭霸戰桃園市決賽

▲選手進行賽前準備。（圖／市府提供）

鄭文燦表示，桃園是一個年輕的城市，許多大學都設有電競方面的科系、學程或場館；市府也於八德重劃區興建北區青少年活動中心，並在以青少年族群為主題的「桃漾館」內，規劃電競比賽場地及可容納200席觀眾的空間。市府將持續支持電競產業，讓電子競技這股潮流，在桃園發展出優良的文化。

包括市議員暨桃園市電子競技發展委員會副主委彭俊豪、中華電信公司行銷處協理陳建志均等人士均一同出席活動。

關鍵字：六都電競爭霸桃園青年局

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