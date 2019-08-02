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《寫輕小說都有病》作者甜咖啡登漫博　讀者敲碗求完美結局

《寫輕小說都有病》作者甜咖啡登漫博　讀者敲碗求完美結局（圖／尖端提供）

記者樓菀玲／台北報導

獲得日本出版社以及知名作家肯定，《在座寫輕小說的各位，全都有病》登上華文輕小說之巔的人氣作家甜咖啡，於博覽會第二天舉行個人簽名會活動，現場湧入破百位粉絲共襄盛舉。

雖然筆名為甜咖啡但出乎讀者意料的故事發展被戲稱為黑咖啡，本以為是甜蜜走向的后宮向輕小說卻在灑滿糖後走向虐心劇情，重要角色輪番遭遇重大事件，甚至消失……今次動漫節《在座寫輕小說的各位，全都有病》迎向完結篇，讓讀者興奮期待的同時擔心結局走向，現場懇求作者一定要讓每個女角都有完美結局。

《寫輕小說都有病》作者甜咖啡登漫博　讀者敲碗求完美結局（圖／尖端提供）

《在座寫輕小說的各位，全都有病》該作自出版以來受到廣大讀者歡迎，銷量甚至超越日本輕小說成績，在台灣原創作品中首屈一指。日本出版社及作家訪台時皆對這部作品產生相當興趣，《我的朋友很少》平坂讀老師Twitter甚至貼文「希望日文化」。

校園走心向的故事搭配繪師手刀葉清新的畫風，讓角色形象更加鮮明討喜，是本作的關鍵，今次漫畫博覽會除了完結篇以外也特別將本作十二集以來的內容集結成冊推出畫集，讓『有病粉』可以一次收藏最完整的彩圖與設定。在值得紀念的簽名會上，作者甜咖啡分享一路以來的創作歷程，他表示「有病」系列融和了多種元素，以致在創作過程中備感艱辛「很感謝讀者一直以來的大力支持，讓我可以用最佳狀態持續戰鬥到最後，我覺得自己非常幸福！」

《寫輕小說都有病》作者甜咖啡登漫博　讀者敲碗求完美結局（圖／尖端提供）

「有病」系列充滿多位個性迥異的魅力角色，甜咖啡也在簽名會上，以作者的身分發表了珍貴的點評：「幻櫻這個角色一開始只是想設定的可愛嬌蠻，到後期角色開始擁有自己的思想，做出超乎掌控的舉止，例如為了男主角奉獻生命等等，反而超越原本設定，更完美地詮釋了角色的定位；而身為普通人的風鈴，因為被放到了『怪人社』裡，倒成了當中最奇怪的角色。

在故事當中，男主角柳天雲跟輝夜姬都是成長幅度很大的角色，從原本的孤獨一匹狼跟高塔公主，轉變為擁有夥伴與朋友的人；而高嶺之花沁芷柔其實是平凡人的代表，靠著自己的努力完成夢想，是我一直很喜歡的角色。」在休息室進行訪談的時候，甜咖啡大爆曾被讀者說很像怪人社的導師「桓紫音」。「我本來是想把導師設定成比較狂氣型的角色，最後卻變成一個重度中二病患者，然後讀者還說跟我很像」無厘頭的故事逗笑現場。

作為原創輕小說界難得的長集數作品，甜咖啡表示自己很理解複數作品所需下的苦心，因為集數一長、故事一龐大，創作過程就會變得舉步維艱，像輝夜姬死亡的段落，一想到這個展開會讓故事迎來作中的第二個死亡，讓作品籠罩悲傷的氛圍，就覺得很難下筆，還好有讀者的陪伴給予勇氣，讓甜咖啡最終得以帶領讀者超越悲傷，獲得更大的幸福。

《寫輕小說都有病》作者甜咖啡登漫博　讀者敲碗求完美結局（圖／尖端提供）

而被讀者調侃以為是戀愛喜劇，途中卻吃刀子的劇情超展開，甜咖啡也以作者身分掛保證「大家只要看完第十二集，就會知道幸福所為何來！」面對全場前來支持的讀者，甜咖啡眼泛淚光地說：「歷經將近四年的時間，總計一百多萬字的時光，很高興能夠畫下完美的句點，對我而言寫作最大的宗旨，一直以來都是『有趣』與『治癒』，能貫徹到最後真的非常快樂，希望大家以後也可以繼續支持我。」提到新作的動向，甜咖啡透露正在規劃中，下半年會有情報釋出。「這次就是真正的戀愛喜劇，沒有外星人、沒有奇幻元素，是更加貼近大家日常的故事，請拭目以待！」

關鍵字：輕小說甜咖啡

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