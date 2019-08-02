睽違七年再訪台　《青春豬頭少年系列》作者鴨志田一漫博現身

記者樓菀玲／台北報導

繼2012年漫博《櫻花莊的寵物女孩》簽名會，睽違7年後台灣角川再次邀請到重量級作者鴨志田一再度來台與讀者們見面，《青春豬頭少年系列》簽名會現場粉絲的熱情讓靦腆的鴨志田一不時會露出溫暖的笑容，更特地從日本帶來非常多周邊商品要送給參加活動的粉絲們。

可愛的主持人小A特別打扮成兔女郎學姊的校服模樣+黑絲襪，現場做了女角人氣票選，果然還是麻衣學姊遙遙領先，鴨志田一表示，在日本劇場版上映後翔子的人氣急速上升，而鴨志田一也在現場表示，在作品中最喜歡的女性角色果然是「我全都要」，聊到作品後續發展，之後咲太一行人也都會上大學，會有新的人物登場及新的邂逅。

鴨志田一在昨日抵達台灣，有熱情粉絲特地到機場接機，讓老師感到非常驚喜，但因為是此生首度受到粉絲接機的待遇，鴨志田一表示有種作品受到大家肯定的真實感覺。鴨志田一也在現場分享了昨天嘗試過的食物，表示昨天抵台時嘗試了木瓜牛奶，覺得非常新奇有趣，而因為天氣比較熱而品嚐了雲南料理，鴨志田一表示「香菇黑黑的」很可怕所以不敢吃，但嘗試了炸杏鮑菇竟然OK，也吃了涼筍，對台灣美乃滋比起日本偏甜的味道非常滿意，雖然是第二次造訪，感覺台灣粉絲竟然又比上次來時更加熱情了，這次來台希望有機會能去一趟故宮。





鴨志田一表示，希望能透過文字作品跟大家介紹他的家鄉神奈川縣，就像他也去了這些地方玩一樣。而在聊到寫起來最有趣的人物時，竟然不是寫女性角色們，反而寫咲太時老師感到最有趣，雖然咲太總是開玩笑說著問題發言，但他帥氣可靠的模樣，希望能傳達給讀者們。這次全台各地的忠實讀者們為了一睹老師真面目紛紛排除萬難來到現場，還有粉絲是來自金門；也有很多熱情的讀者穿上最愛的學姊T恤以表達對老師的支持。





對於劇場版在日本上映後大賣這個好消息，鴨志田一表示，自己的作品影像化之後受到大家熱烈支持，感到非常開心，這次剛好也在台灣即將上映劇場版時來到台灣辦簽名會，希望大家都務必進電影院支持，盡量把所有美好畫面透過眼睛烙印在大家心中，而下次再來台灣拜訪時很有可能是帶著全新作品，並強調請大家拭目以待。

活動最後，猜拳送出大獎的遊戲首輪竟然全數陣亡，現場讀者沒有人能夠在猜拳環節猜贏鴨志田一，讓會場充滿笑聲不斷，經過第二輪廝殺順利送出最大獎給幸運得獎者，現場也在依依不捨的氣氛下拍攝了溫馨大合照，《青春豬頭少年系列》簽名會活動宣告圓滿落幕。