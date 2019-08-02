Netflix攜手台灣團隊打造原創動畫　《伊甸》2020年全球問世

記者樓菀玲／台北報導

全球領導影音串流平台 Netflix 首度登陸台北漫畫博覽會，開幕首日便由Netflix首席動漫製作人櫻井大樹攜手日本知名動畫導演與製作人入江泰浩、台灣西基電腦動畫股份有限公司 (CGCG Inc.) 動畫導演彭喜浩、五號影像有限公司 (Studio5) 董事長金本真等主創團隊，帶來《Netflix遇見台灣原創力》精彩講座，宣布 Netflix 聯手台灣團隊為全球動漫迷打造原創節目的決心，並揭曉首部由台灣製作團隊主導的Netflix原創動畫影集《伊甸》(Eden) 的新一批素材。

Netflix首席動漫製作人櫻井大樹在此講座擔任主持人，一上台便活潑地以台語向現場觀眾打招呼，並以俗語「有朋自遠方來」為講座揭開序幕。在分享與台灣西基動畫及五號影像《伊甸》(Eden)的跨國合作緣起時，櫻井大樹表示，「在動漫作品逐漸面向全球觀眾的今天，Netflix持續增加與日本以外的夥伴一同進行原創動漫的創作，借重世界各地最好的創作人才，帶來頂尖專業的作品。台灣一直以來都是動漫大國，我指的不僅是粉絲的熱情，更是全球動漫創作版圖上的重要陣地。從Netflix的經驗中，我們持續看到台灣創作夥伴令人經驗的創作能量，以及台灣整體動漫產業所帶來的高品質作品，我們能夠持續滿足全球190個國家動漫迷的重要驅動力。」

五號影像有限公司 (Studio5) 社長本多真，也是出色的 CGI 與 3D 動畫導演，他率領旗下四位台灣動畫師張孟彤、羅琛智、姜晴紋、楊予諾與觀眾分享從西遊記齊天大聖孫悟空為靈感的《Monkey Gang》以及其他原創作品，期待未來與Netflix一起合作，面向全世界觀眾。金本真的著名經歷包括曾參與大友克洋總導演的《鬼．火．熊．武》，擔任『永別了武器』製作的CGI導演，以及《科學小飛俠Crowds》、《牙狼〈GARO〉-炎之刻印》等作品的3D 動畫導演。

另一項令人興奮的消息，則是曾擔任《鋼之鍊金術師 BROTHERHOOD》導演的入江泰浩與台灣動畫導演彭喜浩一同發布Netflix原創動畫《伊甸》(Eden) 從未問世的最新素材，日本導演入江泰浩被問到在本次台日跨國合作過程的難忘經驗時，說：「過去在跨國合作的製作過程中，不同國家的語言溝通都會是一個挑戰，但是彭喜浩導演和西基動畫的團隊，對於動畫的喜愛，超越語言的隔閡，我們的共通語言就是動畫。」

而分享《伊甸》(Eden)的創作歷程時，入江泰浩與西基動畫彭喜浩導演向觀眾解釋了2D擬真3D技術與獨特的人物設定製作過程的挑戰，尤其是眼球精細處理技術與線框圖立體成像技術，如何讓角色栩栩如生，加上從人物草圖到上色後眼神分層解析、全身配件細節草圖與上色後的立體感成效、入江泰浩導演在分享3秒動態捕捉影像與臉部表情畫面等精緻而生動的創意分享時，更親自在台上用生動的動作展現，看得全場動畫迷佩服不已。兩位創作者惺惺相惜、妙語如珠，也引發觀眾笑聲不斷。Netflix原創動畫《伊甸》(Eden)與台灣動畫團隊合作的重要消息一宣布，在漫博開幕首日便引發熱烈的討論，也引發廣大動漫粉絲的熱烈期待。《伊甸》(Eden) 將於2020年問世，將在全球超過190個國家與動漫迷見面。