新光證券宣布與《傳說對決》戰隊TXO結盟　量身打造形象廣告

記者樓菀玲／台北報導

近年來隨著全球電競相關產業不斷蓬勃發展，電子競技成為新世代娛樂產業。透過網路的推波助瀾，大部分的電競觀眾已跳脫傳統媒體，新光證券於7月31日舉行記者會，正式宣佈與《傳說對決》超人氣戰隊TXO結盟，以行動鼓勵台灣電競勇敢向世界先行。

目前電競內容的收視率倍速擴張，其中傳說對決職業競賽聯盟中，曾奪得2017年台灣首座AIC世界冠軍的TXO成員們，更是頻道訂閱超過數十萬的超人氣戰隊。

新光證券總經理李建霆表示，新光證券是電子下單的先行者，一路走來，以堅強的金融科技團隊和先進的技術，不斷於市場上超越極限。TXO戰隊近幾年在台灣電競領域成績亮眼、該戰隊勇於自我挑戰、求新求變，都非常符合先行者的特質。因此希望以跨界結盟的力量，用行動支持台灣電競產業，並鼓勵所有年輕人，都能像TXO一樣在國際舞台發光發熱，勇敢向世界挑戰，即便面對挫折也永不放棄，成為超越極限的先行者。

TXO團隊行銷經理Abby則提到，此次能與新光證券合作十分開心，雙方早在年初便開始接觸，新光證券團隊除了多次主動參與上半季的賽事外，針對形象廣告的設定為求慎重，更是多次赴宿舍取材，只為能忠實呈現電競選手們在賽事背後不為人知的辛勞與付出。由於選手們都很年輕，也希望透過此次跨界結盟，以TXO的影響力與新光證券的專業背景，給予年輕世代更正確的理財觀念。

記者會上搶先曝光了新光證券為TXO量身打造的形象廣告，期望藉此拋磚引玉，號召社會大眾共同支持關注電競運動，讓更多人看到台灣電競選手的實力。同時，新光證券也希望藉由與TXO的結盟，更深入了解新世代年輕人的想法、思維，傾聽年輕人的聲音，在投資金融理財方面，導入各項新的金融科技創新，滿足各世代、各族群的需求，提供更完善的優質服務。

新光證券總經理李建霆更親手為TXO新戰袍別上了象徵支持與祝福的品牌臂章，期許TXO如同此次廣告精神一般『超越極限 就是先行』，於2019 GCS夏季賽中奪得好成績。