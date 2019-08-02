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殺很大！PS4限時10天特價8/9開跑　1TB版本「狂降3000元」萬元有找

殺很大！PS4限時10天特價8/9開跑　1TB版本狂降3000元萬元有找（圖／SIET提供）

記者樓菀玲／台北報導

Sony Interactive Entertainment Taiwan Limited（SIET）宣布， 預定自 8 月 9 日起至 8 月 18 日為止，將推出「PS4 史上最狂風暴限時優惠方案」，官方原價 NT$ 12980，特價為 NT$ 9980，購機最高可省 3000 元整。

此外，SIET 也宣布推出 PlayStation VR 超值優惠方案，預定在同一期間限時限量展開販售，與 PlayStation 4 主機同時購入最高可省 5000 元整。另外凡在 8 月 1 日起至 8 月 7 日活動期間，於 SIET LINE 官方帳號「PS Store 台灣」 （ID@playstation_taiwan）參加「殘酷二選一」活動，就有機會抽中 PlayStation® Classic 優惠券*5，以超值優惠價 NT$ 980 購得（現省 NT$ 2200）。

PS4 Pro 優惠方案

PS4 Pro 1TB 主機（限單機）：期間限定優惠價 NT$ 9980（原價 NT$ 12980）
PS4 Pro 2TB 主機（限單機）：期間限定優惠價 NT$ 11480 （原價 NT$ 14480）

PS VR 優惠方案

PS VR 攝影機同捆組：期間限定優惠價 NT$ 7980（原價 NT$ 9980）
PS VR 豪華全配包：期間限定優惠價 NT$ 9980（原價 NT$ 11980）

關鍵字：PS4

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