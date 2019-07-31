ChinaJoy開幕在即　臺灣12家遊戲業者組臺灣館爭國際商機

記者樓菀玲／台北報導

亞洲遊戲最強檔ChinaJoy今(2019)年將於8/2~5於上海舉行。臺灣遊戲業者在經濟部工業局的強力支持下，連續第7年以臺灣館形式參與，委由台北市電腦公會組織臺灣遊戲業者，積極在ChinaJoy這個國際遊戲交流平台上，力爭全球遊戲市場商機。

今年臺灣館集結臺灣遊戲產業重要業者共計12家參與展出，除了邀請國內大廠之外，對於中小型公司及獨立遊戲開發團隊的支持也不遺餘力。今年臺灣館除規劃實體展示之外，更規劃了形象展示，邀請了6家遊戲公司及團隊參與，增加國內業者曝光機會。

ChinaJoy每年吸引全球30多個國家、400家以上的遊戲相關企業參與，其中B to B綜合商務區更成為全球重要的商務交流機會，來自世界各國的遊戲產業鏈相關企業、超過數萬名專業人士與會，積極洽商遊戲的代理、發行、聯運、金流、合作開發…等業務合作，是臺灣遊戲產業拓銷國際市場最佳平台。

協助臺灣遊戲產業發展是政府的重要目標，而ChinaJoy以臺灣館形式參與，更是政府支持業者走出臺灣面向全球的重要指標活動，除能積極開發大陸市場以外，更能藉機開發鄰近東南亞、新興市場的龐大商機。期結合政府資源與產業的力量，讓臺灣創意與軟實力，持續在國際舞台佔有一席之地。

臺灣館展出企業、團隊

弘煜科技事業股份有限公司 競鋒國際股份有限公司

紐微渥數位有限公司 雅耶奧未來娛樂股份有限公司

米迪數位娛樂股份有限公司 海派醬遊有限公司

利昇科技股份有限公司 夢工坊遊戲股份有限公司

晟策數位科技有限公司 九藏喵窩有限公司

河流遊戲股份有限公司 量素科技股份有限公司