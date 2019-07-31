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《死亡愛麗絲》參展2019漫博　展區設計、現場活動亮相

台北電玩展,小萌科技,死亡愛麗絲（圖／小萌科技提供）

記者樓菀玲／台北報導

小萌科技有限公司 (KOMOE Technology Limited，以下簡稱KOMOE GAME)旗下所代理的暗黑美學RPG手機遊戲《死亡愛麗絲》繁中版於今(30)日宣布，將於 8 月 1 日至 8 月 5 日挺進世貿一館「第20屆漫畫博覽會」，並搶先公開攤位設計。

KOMOE GAME為感謝玩家一路以來的熱情陪伴，特別完美還原《死亡愛麗絲》經典扭蛋場景並打造大型故事書。不僅如此，更精心準備一系列漫博限定活動及熱血的舞台挑戰賽，體驗完成還有機會獲得玩家們引頸期盼的SS筆記本、全新角色杯墊等驚喜連連周邊贈品！更值得一提的是，若玩家於展期COS遊戲角色，來攤位即可直接獲得SS筆記本。今年夏天KOMOE GAME大作齊發，保證讓玩家們HIGH翻暑假，留下難忘回憶。

台北電玩展,小萌科技,死亡愛麗絲（圖／小萌科技提供） 台北電玩展,小萌科技,死亡愛麗絲（圖／小萌科技提供）

《死亡愛麗絲》首次出展動漫盛宴「2019漫畫博覽會」，特別重金打造扭蛋場景及武器還原拍照情境區、趣味拼圖牆、全新卡池單抽挑戰等趣味內容，更全新打造立體抽卡框，讓玩家沉浸在抽卡挑戰樂趣，體驗再升級。此次KOMOE GAME團隊也特別傾聽玩家心聲，精心準備SS專屬筆記本等專屬限量贈品。每日16:00-16:30《死亡愛麗絲》也將帶來歐洲v.s.非洲抽卡大對決等熱血活動，凡挑戰成功皆有機會獲得精美限量周邊。

2019漫畫博覽會 KOMOE GAME展會資訊

展覽時間：2019/08/01 (四) - 2019/08/05 (一) 10 : 00-18 : 00
舞台活動時間：每日16:00-16:30
展覽地點：臺北世貿一館 (臺北市信義路五段五號)
攤位編號：D303-532

關鍵字：死亡愛麗絲漫博

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