ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《A3!》繁中版宣布參展2019漫博　攤位設計搶先曝光

《A3!》繁中版宣布參展2019漫博　攤位設計搶先曝光（圖／KOMOE GAME提供）

記者樓菀玲／台北報導

小萌科技有限公司 (KOMOE Technology Limited，以下簡稱KOMOE GAME) 旗下代理的新生代男演員育成手遊《A3!》於今(29)日宣布，將於 8 月 1 日至 8 月 5 日挺進世貿一館「第20屆漫畫博覽會」，並搶先曝光KOMOE GAME精心打造攤位設計及精彩攤位活動。

KOMOE GAME表示，為感謝玩家一路以來的陪伴及歡慶即將屆滿週年，特別於展區打造天鵝絨之路、大型俏皮龜吉饅頭、「不可思議之國的青年愛麗絲」公演等多樣場景，保證讓玩家擁有身歷其境感受。

《A3!》繁中版宣布參展2019漫博　攤位設計搶先曝光（圖／KOMOE GAME提供）

不僅如此，KOMOE GAME也準備眾多驚喜及有趣活動，將大手筆祭出多款《A3!》專屬精美贈品，勢必於展覽期間引爆玩家排隊熱潮，更值得一提的是，KOMOE GAME特別與萌番文化有限公司合作，於攤位販售《A3!》繁中版限定周邊商品，官方表示，喜歡KOMOE GAME旗下遊戲的玩家們千萬別錯過漫畫博覽會，一同與《A3!》MANKAI劇團男演員們打造自己的專屬回憶。

2019漫畫博覽會 KOMOE GAME展會資訊

展覽時間：2019/08/01 (四) - 2019/08/05 (一) 10 : 00-18 : 00
展覽地點：臺北世貿一館 (臺北市信義路五段五號)
攤位編號：D303-532
萌番文化 《A3!》周邊販售攤位編號：B419-421

關鍵字：A3!漫博

推薦閱讀

《A3!》繁中版宣布參展2019漫博　攤位設計搶先曝光

米哈遊全新女性向力作　戀愛手遊《未定事件簿》首度曝光

《爐石戰記》攜手Lamigo　主題日「辣蜜趴之爐石尋寶記」8/17登場

《三國志曹操傳 Tactics》上架NEXON平台　上市活動開跑

【廣編】三國志曹操傳Tactics登場　NEXON平台正式推出

網紅自爆最愛手遊！　上班不要看阿傑已在《神魔之塔》課金十萬

蘋果App Store夏日動漫祭開跑　7款遊戲驚喜特惠

藥廠二代堅持當斜槓漫畫家！黃熙文35年創作原畫展　打造AR場景拍照區

《要塞英雄》世界賽冠軍出爐！16歲少年擊敗4000萬對手　奪9000萬獎金

威剛XPG聯手林書豪旗下戰隊J.Storm　擴大國際電競版圖

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

戀愛手遊《未定事件簿》首度曝光

《三國志曹操傳》上架NEXON平台

《A3!》繁中版宣布參展2019漫博

《爐石戰記》攜手Lamigo合作活動

華碩ROG Phone II　預購破242萬

《寶可夢GO》道館守門員剋星整理

16歲少年「退學打遊戲」　將打世界盃爭9億

誠意滿滿！小雲寶寶穿黑絲曬美胸...啊嘶

《來自深淵》第二季動畫來了！

天M玩家繼200萬後又甩85萬合出紫變

最新新聞

《A3!》繁中版宣布參展2019漫博

戀愛手遊《未定事件簿》首度曝光

《爐石戰記》攜手Lamigo合作活動

《三國志曹操傳》上架NEXON平台

三國志曹操傳Tactics登場

網紅自爆最愛手遊！　RJ在《神魔之塔》課金十萬

蘋果App Store夏日動漫祭開跑

藥廠二代35年堅持當斜槓漫畫家！

16歲少年電競冠軍　獲9000萬獎金

威剛XPG擴大國際電競版圖

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366