《A3!》繁中版宣布參展2019漫博　攤位設計搶先曝光

記者樓菀玲／台北報導

小萌科技有限公司 (KOMOE Technology Limited，以下簡稱KOMOE GAME) 旗下代理的新生代男演員育成手遊《A3!》於今(29)日宣布，將於 8 月 1 日至 8 月 5 日挺進世貿一館「第20屆漫畫博覽會」，並搶先曝光KOMOE GAME精心打造攤位設計及精彩攤位活動。

KOMOE GAME表示，為感謝玩家一路以來的陪伴及歡慶即將屆滿週年，特別於展區打造天鵝絨之路、大型俏皮龜吉饅頭、「不可思議之國的青年愛麗絲」公演等多樣場景，保證讓玩家擁有身歷其境感受。

不僅如此，KOMOE GAME也準備眾多驚喜及有趣活動，將大手筆祭出多款《A3!》專屬精美贈品，勢必於展覽期間引爆玩家排隊熱潮，更值得一提的是，KOMOE GAME特別與萌番文化有限公司合作，於攤位販售《A3!》繁中版限定周邊商品，官方表示，喜歡KOMOE GAME旗下遊戲的玩家們千萬別錯過漫畫博覽會，一同與《A3!》MANKAI劇團男演員們打造自己的專屬回憶。

2019漫畫博覽會 KOMOE GAME展會資訊

展覽時間：2019/08/01 (四) - 2019/08/05 (一) 10 : 00-18 : 00

展覽地點：臺北世貿一館 (臺北市信義路五段五號)

攤位編號：D303-532

萌番文化 《A3!》周邊販售攤位編號：B419-421