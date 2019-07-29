米哈遊全新女性向力作　戀愛手遊《未定事件簿》首度曝光

記者樓菀玲／台北報導

知名手遊《崩壞3rd》開發商－米哈遊於今（29）日首度曝光全新女性向題材遊戲《未定事件簿》，同時宣布即將正式開啟特定區域內封閉測試招募。

《未定事件簿》是一款全新的律政戀愛推理手遊，內容包括深入真實生活的法律案例以及環環相扣的官司案件。玩家將扮演一位對未來抱有美好嚮往的新人律師，在解決委託的過程中，竟意外捲入不為人知的陰謀，一樁樁看似無關的案件，卻隱藏著千絲萬縷的聯繫。

角色形象介紹

▲ 夏彥：個性開朗的私家偵探，不管在如何困難的境地下都能給身邊的人帶來希望。

▲ 陸景和：身世顯赫的集團繼承人，做事從不肯遵循常理，視規則如無物。

▲ 左然：職業生涯幾乎未嘗敗績，是少有的專業領域跨度較廣的精英律師。

▲ 莫奕：頂尖的心理學專家，拒絕了各方拋來的橄欖枝後，回到未名市當心理醫生。

關卡中的案件設有豐富調查場景與證物、證言，玩家將親手抽絲剝繭，透過調查與推理，探尋案件的真相。除調查蒐證之外，遊戲內含近百張精美動態卡牌，捕捉每個男女主心動瞬間。每張約會卡牌皆有劇情回顧功能，銘刻與男主共同相處的點點滴滴。為了讓玩家能深入了解心儀的男主，另設有專屬個人支線，探索『他』不為人知的另一面，走入『他』的內心世界。解鎖劇情過程中，還可以通過不同的選項，達成多種故事結局。