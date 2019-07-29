《爐石戰記》攜手Lamigo　主題日「辣蜜趴之爐石尋寶記」8/17登場

記者樓菀玲／台北報導

暴雪娛樂旗下數位卡牌遊戲《爐石戰記》今（29）日宣布與中華職棒Lamigo桃猿隊跨界合作，於 8 月 17、18 日在桃園國際棒球場（桃園市中壢區領航北路一段1號）共同舉辦主場主題日活動 - 「辣蜜趴之爐石尋寶記」，現場將結合《爐石戰記》全新資料片《奧丹姆守護者》概念，搭配尋寶主題週邊活動，為玩家帶來現場互動攤位、獨家限量贈品等豐富內容。

暴雪娛樂過去曾與Lamigo桃猿隊共同合作遊戲上市活動，獲得球迷與玩家社群熱烈回響。本次雙方再度合作，旗下數位卡牌遊戲《爐石戰記》首次與職業棒球隊合作，擔任8月17日（六）、18日（日）Lamigo桃猿隊主場主題日合作夥伴與贊助商。活動適逢Lamigo桃猿隊旗下專屬啦啦隊LamiGirls主題「辣蜜趴」，《爐石戰記》將攜手中華職棒隊伍中長期耕耘球迷社群的Lamigo桃猿隊和充滿活力的LamiGirls，共同為球迷與玩家帶來具有爐石獨特風格的主題日活動和別與以往的觀賽體驗。

8月17日（六）、8月18日（日）兩天活動期間，現場將贈送本次「辣蜜趴之爐石尋寶記」主題日限量贈品：《爐石戰記》X Lamigo桃猿隊X LamiGirls之限定實體卡牌供球迷與粉絲收藏。Lamigo桃猿隊桃猿男兒與LamiGirls成員將化身《爐石戰記》中的卡牌和角色，每張卡牌和人物都將擁有專屬技能與說明！只要憑球賽入場門票，即可兌換限量LamiGirls 成員之專屬《爐石戰記》人物實體卡（共九款）；完成現場闖關活動玩家，則有機會可獲得Lamigo桃猿隊桃猿男兒之專屬《爐石戰記》人物實體卡（共三款），更多限定實體卡牌角色與資訊將於日後公布！

迎接本次「辣蜜趴之爐石尋寶記」主題日活動，LamiGirls特別拍攝了一支前導預告，影片中LamiGirls化身探險隊成員，在豔陽跟黃沙中尋找傳說中的寶藏，一個神秘的魔法盒子。驚人寶藏將於8月17日（六）、8月18日（日）「辣蜜趴之爐石尋寶記」主題日活動中揭曉。