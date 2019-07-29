《三國志曹操傳 Tactics》上架NEXON平台　上市活動開跑

記者樓菀玲／台北報導

NEXON Taiwan宣布《三國志曹操傳 Romance of the Three Kingdoms : The Legend of CaoCao (Tactics)》已於7月25日透過NEXON平台正式推出PC版本，這款衍生開發自2016年 10月推出的手機版《三國志曹操傳Online》，迄今仍廣受眾多三國玩家熱愛並持續更新中，如今保留各式特色遊戲系統正式登上PC版本的大螢幕之中，讓玩家更能投入三國紛亂之中並逐鹿中原。

《三國志曹操傳 Tactics》為光榮特庫摩旗下知名作品《三國志曹操傳》，由 KOEI TECMO Games 授權，NEXON KOREA所開發的手機RSLG衍生的PC版本。遊戲中將會以三國時代做為舞台背景，同時將會收錄各種史實作為主題的故事劇情登場，讓玩家們透過這些劇情中建立自己的部隊，招募武將納入麾下進行攻城掠地，體驗在壯闊的三國亂世之中一統天下的樂趣。

為了慶祝《三國志曹操傳 Tactics》上市，官方也特別舉辦了各式的活動，只要連續14天登入遊戲簽到，除了銀錢、軍糧、功績等基本資源外，超過一萬兩千的金錢，以及高級寶物、6級武器選擇券、7級武器交換券等虛寶。除了上述活動之外，遊戲中還有各種挑戰及成長任務都在等著玩家參與，各種大量銀錢、軍糧，以及提供升級武將的成長祕笈等都是遊戲新開放不可或缺的絕佳資源。