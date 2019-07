【廣編特輯】

圖、文/NEXON提供

NEXON Taiwan宣布《三國志曹操傳Romance of the Three Kingdoms : The Legend of CaoCao(Tactics)》已於25日透過NEXON平台正式推出PC版本。這款衍生開發自2016年10月推出的手機板《三國志曹操傳Online》,迄今仍廣受眾多三國玩家熱愛並持續更新中,如今保留各式特色遊戲系統正式登上PC版本的大螢幕,讓玩家更能投入三國紛亂之中並逐鹿中原。

為了慶祝《三國志曹操傳Tactics》上市,官方特別舉辦新玩家出席獎勵、上市紀念簽到等各式活動,讓玩家更有資源運籌帷幄,遊戲中還有各種挑戰及成長任務都在等著玩家參與,各種大量銀錢、軍糧,以及提供升級武將的成長祕笈等都是遊戲新開放不可或缺的絕佳資源。