艾肯娛樂與心路基金會合作　響應愛心拿遊戲虛寶

科技中心/綜合報導

艾肯娛樂今日宣布,與心路基金會合作,成為今年邁入第七屆的「好天天齊步走」公益健走活動愛心企業之一,除了以企業力量協助活動舉辦,還將帶領員工擔任活動志工,並力邀遊戲玩家共同響應愛心,參加公益活動還可獲得遊戲虛寶,一起邊玩邊響應愛心。



根據心路基金會資料,台灣有逾9成的智能障礙者居住在家中,無論生活起居或是就學就業都需要長期的協助與支持,而心路基金會透過心路基金會透過機構服務、社團活動、專業療育,協助他們融入群體、與社會接軌。艾肯娛樂除了在遊戲及數位娛樂產業積極發展之外,對於社會議題也一直有所關注,並希望透過企業的力量回饋社會,藉由不同的管道及方式,長期為每日生活周遭的人文與環境盡一份心力。

同時,艾肯娛樂也非常注重員工在不同領域尋求機會展現個人價值以及正面能量,因此也將帶領企業內部員工身體力行,秉持著品牌企業「Yes, I can! Yes, you can! Yes, we can!」的正向精神,在健走活動當天擔任愛心志工,與心路基金會一起傳遞愛的溫度與力量,讓社會大眾對他們有多一份的認識及包容,齊步走向更友善、更有愛、更圓融的社會環境。

除了艾肯娛樂企業員工將投身此次的公益活動,也力邀其旗下遊戲以及平台的廣大玩家及會員們一起前來響應愛心!玩家可選擇報名參加此次於3月23日在全省台北、桃園、新竹、高雄、澎湖全台五地展開的公益健走活動,或是以愛心捐款的方式來表示支持、在自己能力所及的範圍內展現愛心。參加健走活動的玩家還有機會在活動現場獲得《天使紀元》限量免費遊戲虛寶,以愛心捐款表示支持的玩家則將獲得心路基金會的「好天天福袋」。